РФ не сможет захватить всю Украину в ближайшее время / © Getty Images

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России может понадобиться не менее 89 лет, чтобы полностью оккупировать Украину, если сохранится ускорившиеся летом нынешние темпы продвижения армии РФ.

Об этом говорится в прогнозе британского издания The Economist, осуществившем моделирование на основе спутниковых данных и статистики потерь армии РФ.

По данным The Economist, по состоянию на 9 июля 2025 года, с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла от 900 тысяч до 1,3 миллиона военных, из которых 190–350 тысяч — погибшие. Издание отмечает, что количество возросло особенно в последние недели, а ежедневные потери России сейчас самые высокие за весь период войны.

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«Российские офицеры представили летнее наступление 2025 года как решающее. Однако реальные результаты свидетельствуют о другом. Россия продвигается в среднем всего на 15 квадратных километров в день, что, учитывая количество погибших, выглядит крайне неэффективно. За последний год армия РФ получала менее 0,04 кв. км на одного погибшего», — отмечают журналисты.

Как подсчитали аналитики, даже в нынешнем темпе полный захват Украины мог бы произойти не раньше 2114 года, то есть через 89 лет. Кроме того, захват неоккупированных полностью территорий, на которые претендует Путин, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, требует еще, по крайней мере, четыре года, то есть до 2029 года.

Напомним, аналитик Дэвид Акс спрогнозировал, что при нынешнем темпе продвижения России понадобятся столетия и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

«При нынешних темпах наступления и потерь россияне захватят остальную часть Украины в 2256 году ценой 101 миллиона жертв, — прогнозирует эксперт Дэвид Акс. — Сейчас население России составляет 144 миллиона человек».

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Командующий силами армии США в Европе генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что численность войска РФ в Украине только растет, сегодня оно насчитывает, по меньшей мере, 600 тысяч военных. По его данным, это «высший показатель за все время войны», «почти вдвое превышающий численность начальных сил вторжения».

Чтобы продлить спонсирование войны, президент России Владимир Путин в прошлом году повысил личные и корпоративные налоги. Также российский диктатор, его министры и генералы настроены на длительную войну, которая может выйти за пределы Украины.