За сколько времени россияне могут дойти до Днепра: майор запаса НГУ ответил

Эксперт объяснил, сколько времени понадобится россиянам, чтобы дойти до Днепра / © ТСН

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Россиянам может понадобиться ориентировочно три года, чтобы добраться до города Днепр.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

По мнению эксперта, российское наступление 2023-2024 годов было медленным. Оккупационная армия понесла большие потери.

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«Вряд ли россияне продвинутся до Днепропетровщины, это большое расстояние. Российские войска продолжают медленное продвижение в Донецкой области, в частности в направлении Покровска, однако темпы этого наступления свидетельствуют о его ограниченности», — отметил он.

Алексей Гетьман добавил, что за год оккупанты успели захватить чуть более 50 километров, потеряв почти полмиллиона военных. По его мнению, это не может свидетельствовать об успешной наступательной операции. Он отметил, что ВСУ ведут изнурительную оборону, нанося захватчикам потери.

«Мы оперируем понятием квадратных километров, а не расстояний. Если сравнить с историческими примерами наступлений в прошлых войнах, то современное российское продвижение выглядит чрезвычайно медленным», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине, подчеркнув, что переговоры по прекращению боевых действий могут продвигаться, хотя и намекнул на необходимость уступок.