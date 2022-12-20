"В сотне километров могут видеть, что в нашем небе": военные объяснили нюансы воздушных атак РФ

Оккупанты прибегают к уловкам во время атак Украины.

Непогода, в частности, туман или мряка существенно не влияют на возможности россиян обстреливать Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В Минобороны объяснили, что Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У для отслеживания последствий своих ударов. У этого воздушного судна есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины.

"В сотне километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе", – объясняют в Минобороны.

Ясная погода помогает провести разведку объектов удара.

"Погода влияет на изучение последствий ударов и возможную корректировку", — добавляют в ведомстве.

В то же время, в Оборонном ведомстве подчеркивают, что преждевременно радоваться успехам сбития иранских дронов Shahed-136 не стоит.

"Жертвуя дешевыми "мопедами", россияне истощают наши ПВО", — объясняют военные.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что у россиян осталось очень мало ракет, их хватят на 3-4 атаки. В то же время агрессор договаривается с Ираном о поставках ракет. Но украинская сторона на самом высоком уровне делает все возможное, чтобы этого не произошло.

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