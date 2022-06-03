За сто дней войны украинцы узнали о своих почти 150 героях: кто они и как отличились

За сто дней войны украинцы узнали о своих почти 150 героях: кто они и как отличились

За 100 дней войны в Украине уже 147 героев – из них 70 мужчин и 2 женщины получили звание Героев Украины посмертно.

Среди героев и те, кто только что выпустился из военных академий, и пришедшие на войну лейтенантами еще 8 лет назад, и те, кто уже дорос до генеральских погон, говорится в ТСН.

Только из академии и сразу в герои — Жене Пальченко 23 года, Диме Дозорчому 24 года, и они защищают Николаевщину. Ребята поначалу даже не поверили звонкам от родных, ну как это они – простые ребята, а уже с самыми высокими наградами?

«Не сразу поверил, но в течение дня звонили. Мне брат позвонил по телефону родной и говорит: «Пальченко, может, это не ты», — вспоминают разговоры ребята.

В том бою их танки погибли. А ребята продолжали вести бой, этим спасли жизнь собратьям.

Молодым лейтенантом пришел когда-то на войну офицер Роман Дармограй – в Авдеевской промзоне сразу узнал, как это - терять. Это сейчас он сжег колонну танков на Броварском направлении.

Обычный учитель английского языка Денис Прокопенко – командир сначала полка «Азов», а затем и гарнизона Мариуполь – «Редис».

Он последние несколько лет готовил своих бойцов защищать Приазовье, и они выполнили боевое задание до конца.

Война в свое время посадила за парту Дмитрия Кащенко, пошел учиться, чтобы когда-нибудь стать генералом, но в душе всегда оставался танкистом, который любит делать свою нелегкую работу. Вместе со своим личным составом защищал Киевщину и защищал Черниговщину и стал Героем Украины.

Уже девятый год продолжается война Виктора Николюка. «Мы берем боевым опытом, которым обладают наши специалисты», — уверяет он.

Боевой путь в российско-украинской войне начался с защиты Луганщины. Свое почетное звание позывной "Ветер" получил на 15-й день войны.

Кирилл Верес начинал вместе с Виктором с Луганщины. О себе шутит, что пришел на войну молодым. «Остался только красивым и веселым», – смеется боец.

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Собрал все возможные награды, кроме звезды — еще и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

За две недели до полномасштабной войны генерал Александр Павлюк шутил, когда нападут те кацапы? «Ждем, когда сбросят график на целый год», – шутил генерал.

Он готовил подразделения объединенных сил – следил, как им выдают современную военную технику. Руководил обороной Киева и области, теперь могут дышать свободно.

А Дмитрий Красильников накануне дал команду, которую украинцы выполняют до сих пор. «Верить в свои Вооруженные силы и в свою армию», – призывает герой.

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