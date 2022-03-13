За сутки 13 марта число украинских беженцев выросло еще почти на 200 тысяч

За сутки 13 марта число украинских беженцев выросло еще почти на 200 тысяч

Почти 2,7 млн украинских беженцев выехали из-за войны войны с РФ.

Количество людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 миллиона.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 2 698 280 людях, покинувших Украину по состоянию на воскресенье, 13 марта.

Число беженцев выросло более чем на 100 700 по сравнению с зафиксированным в субботу.

Согласно данным УВКБ ООН, Польша принимает больше всего украинских беженцев – причем 1 655 503 перешли границу со страной с момента вторжения.

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в ЕС. Кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – «временная защита».

ТСН.ua