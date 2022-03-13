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За сутки 13 марта число украинских беженцев выросло еще почти на 200 тысяч

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За сутки 13 марта число украинских беженцев выросло еще почти на 200 тысяч

УНИАН

Почти 2,7 млн украинских беженцев выехали из-за войны войны с РФ.

Количество людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 миллиона.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 2 698 280 людях, покинувших Украину по состоянию на воскресенье, 13 марта.

Число беженцев выросло более чем на 100 700 по сравнению с зафиксированным в субботу.

Согласно данным УВКБ ООН, Польша принимает больше всего украинских беженцев – причем 1 655 503 перешли границу со страной с момента вторжения.

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в ЕС. Кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – «временная защита».

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ТСН.ua

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