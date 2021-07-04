За сутки боевики 14 раз били по украинским позициям: ситуация на Донбассе

За сутки боевики 14 раз били по украинским позициям: ситуация на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В течение субботы, 3 июля, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россией боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. В воскресенье, 4 июля с начала суток до семи часов утра, — еще три раза. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом говорится в утренней справке пресс-службы Объединенных сил.

Где произошли обстрелы боевиков украинских позициях 3 июля на Донбассе:

Возле населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе Чермалыка боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Опытного — из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 — трижды со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Светлодарска — из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Возле Песков — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного на Приазовье — из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В направлении Катериновки — из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Где произошли обстрелы боевиков украинских позициях 4 июля на Донбассе:

Вблизи Водяного на Приазовье — дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", — отметили в штабе ООС.

Раньше Главное управление разведки Украины сообщило, что командование ВС РФ усиливает подготовку к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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