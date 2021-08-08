За сутки боевики 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе: один украинский защитник погиб, еще двое ранены

За сутки боевики 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе: один украинский защитник погиб, еще двое ранены

Один раненый воин в тяжелом состоянии, другой -в удовлетворительном.

За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Об этом сообщили в утреннем сводке штаба ООС 8 августа.

Так, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина — тяжелое. Другой — удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, в Днепре спасают мужчину, который попал под обстрел на Донбассе.

Как сообщалось, боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности. Среди местных есть раненые.

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