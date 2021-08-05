За сутки боевики 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе: один воин ООС получил боевое травмирование

За сутки боевики 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе: один воин ООС получил боевое травмирование

Сейчас он в больнице в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Также читайте В ООН назвали число жертв войны в Донбассе

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 5 августа.

Так, возле Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы. Возле Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра 5 августа зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

Новости с фронта: боевики ранили 7 украинских военных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку