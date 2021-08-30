За сутки боевики 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе: двое бойцов ООС получили ранения

За сутки боевики 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе: двое бойцов ООС получили ранения

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

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Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов. В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, второго — удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра 30 августа зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Новозвановки враг обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, 28 августа боевики обстреляли Авдеевку. В результате вражеских обстрелов восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы.

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