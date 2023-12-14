За сутки более тысячи российских захватчиков стали "двухсотыми" — Генштаб

Оккупанты несут потери.
Украинские защитники ликвидировали уже более 342 тысячи российских захватчиков. За прошедшие сутки РФ потеряла еще 1300 своих бойцов и более сотни единиц техники и вооружения.
Об этом сообщил Генштаб.
Потери России на утро 14 декабря 2023:
- личного состава – 342 800 (+1300)
- танков – 5692 (+10)
- боевых бронированных машин – 10 616 (+22)
- артиллерийских систем – 8088 (+12)
- РСЗО – 920 (+1)
- средств ПВО – 605
- самолетов – 324
- вертолетов – 324
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33)
- крылатых ракет – 1606 (+10)
- кораблей/катеров – 22
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 675 (+13)
- специальной техники – 1185 (+9)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.
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