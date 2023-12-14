За сутки более тысячи российских захватчиков стали "двухсотыми" — Генштаб

Украинские защитники ликвидировали уже более 342 тысячи российских захватчиков. За прошедшие сутки РФ потеряла еще 1300 своих бойцов и более сотни единиц техники и вооружения.

Об этом сообщил Генштаб.

Потери России на утро 14 декабря 2023:

личного состава – 342 800 (+1300)

танков – 5692 (+10)

боевых бронированных машин – 10 616 (+22)

артиллерийских систем – 8088 (+12)

РСЗО – 920 (+1)

средств ПВО – 605

самолетов – 324

вертолетов – 324

БпЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33)

крылатых ракет – 1606 (+10)

кораблей/катеров – 22

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 10 675 (+13)

специальной техники – 1185 (+9)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.

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