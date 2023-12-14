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За сутки более тысячи российских захватчиков стали "двухсотыми" — Генштаб

За сутки более тысячи российских захватчиков стали "двухсотыми" — Генштаб

ВСУ ликвидируют врага на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты несут потери.

Украинские защитники ликвидировали уже более 342 тысячи российских захватчиков. За прошедшие сутки РФ потеряла еще 1300 своих бойцов и более сотни единиц техники и вооружения.

Об этом сообщил Генштаб.

Потери России на утро 14 декабря 2023:

  • личного состава – 342 800 (+1300)
  • танков – 5692 (+10)
  • боевых бронированных машин – 10 616 (+22)
  • артиллерийских систем – 8088 (+12)
  • РСЗО – 920 (+1)
  • средств ПВО – 605
  • самолетов – 324
  • вертолетов – 324
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33)
  • крылатых ракет – 1606 (+10)
  • кораблей/катеров – 22
  • подводных лодок – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 675 (+13)
  • специальной техники – 1185 (+9)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.

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