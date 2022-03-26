За сутки энергетики вернули свет для 23,5 тысячи семей в Киевской и Донецкой областях

За сутки энергетики вернули свет для 23,5 тысячи семей в Киевской и Донецкой областях

В частности, со светом частично Зазимье, Пуховка и Погребы.

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 23,5 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В Киевской области электроснабжение восстановлено для 15 369 домохозяйств. В частности, со светом частично Зазимье, Пуховка и Погребы, которые были накануне обесточены из-за вражеских обстрелов.

«Удалось частично возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах в пяти районах: Броварском, Барышевском, Киево-Святошинском, Вышгородском, Васильковском, обесточенных из-за боевых действий. Также отремонтирована линия 110 кВ, что дает основное электроснабжение жителей Броварского и Бориспольского района», — сообщили в компании.

В Донецкой области удалось возобновить электроснабжение в 9 населенных пунктах. Всего за прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 8200 домохозяйств.

«Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений», — отметили в ДТЭК.