За сутки из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь вывезли более 250 человек, среди них дети

За сутки из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь вывезли более 250 человек, среди них дети

Такое количество людей и детей вывезли 22 мая.

Вчера из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь в селе Безымянное Донецкой области доставили 257 мариупольцев, среди них 30 детей.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Вчера из Мариуполя в с. Безымянное депортировано 257 человек, в том числе 30 детей", — написал он

Он также добавил, что из сел Никольское и Безымянное депортации в Россию или во временно оккупированный Донецк не зафиксирована "через выходной день в фильтрационных пунктах".

Напомним, учительница из Мариуполя рассказала о допросах в фильтрационном лагере.

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