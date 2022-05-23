За сутки из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь вывезли более 250 человек, среди них дети

Такое количество людей и детей вывезли 22 мая.
Вчера из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь в селе Безымянное Донецкой области доставили 257 мариупольцев, среди них 30 детей.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Вчера из Мариуполя в с. Безымянное депортировано 257 человек, в том числе 30 детей", — написал он
Он также добавил, что из сел Никольское и Безымянное депортации в Россию или во временно оккупированный Донецк не зафиксирована "через выходной день в фильтрационных пунктах".
Напомним, учительница из Мариуполя рассказала о допросах в фильтрационном лагере.
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