За сутки из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали более полусотни граждан — Гайдай

За сутки из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали более полусотни граждан — Гайдай

В некоторых населенных пунктах в Луганской области сейчас очень горячол, обстрелы не прекращаются даже на час.

За текущие сутки из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки в Луганской области были эвакуированы 57 граждан.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале, в Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке сейчас "очень горячо", обстрелы не прекращаются даже на час.

"Россияне применяют артиллерию днем и ночью. Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целы и уже в безопасности", — добавил он.

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Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1016 населенных пунктов.

В то же время президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных территорий Украины, которые борются с захватчиками. В частности, глава государства отметил протест спасателей Энергодара.

Победа для Украины – это возвращение к 24 февраля, а потом – забрать и остальную территорию: интервью Зеленского – ТСН

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