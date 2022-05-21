За сутки из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали более полусотни граждан — Гайдай

В некоторых населенных пунктах в Луганской области сейчас очень горячол, обстрелы не прекращаются даже на час.
За текущие сутки из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки в Луганской области были эвакуированы 57 граждан.
Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале, в Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке сейчас "очень горячо", обстрелы не прекращаются даже на час.
"Россияне применяют артиллерию днем и ночью. Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целы и уже в безопасности", — добавил он.
Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1016 населенных пунктов.
В то же время президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных территорий Украины, которые борются с захватчиками. В частности, глава государства отметил протест спасателей Энергодара.
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