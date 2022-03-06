За сутки из Украины выехало 116 тысяч человек: какая ситуация на границах и на каких пунктах пропуска нет очередей

За сутки из Украины выехало 116 тысяч человек: какая ситуация на границах и на каких пунктах пропуска нет очередей

В настоящее время наиболее загруженными пунктами пропуска являются "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".

За минувшие сутки границу Украины на западном участке пересекло более 133 тысяч человек и более 17 тысяч авто. Прибыло в Украину за минувшие сутки 18 тысяч человек, из которых около 14 тыс. — украинцы.

Об этом информируют в МВД.

Отмечается, что за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовало почти 116 тысяч человек, из которых 85 тысяч человек выбрали для пересечения границы пункты пропуска на польском участке. В результате возникли накопления людей и автомобилей. В настоящее время наиболее загруженными пунктами пропуска являются "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".

По состоянию на 6 марта 18:00 перед пунктами пропуска с Польшей на выезд из Украины такая ситуация:

«Ягодин» – 0 л/а, 100 пешеходов;

«Устилуг» – 500 л/а, 800 пешеходов;

«Угринов» – 1300 л/а, 50 пешеходов;

«Рава-Русская» – 1000 л/а, 2000 пешеходов;

«Грушев» – 400 л/а, 1000 пешеходов;

«Смольница» – 600 л/а, 500 пешеходов;

«Краковец» – 1000 л/а, 5700 пешеходов;

«Шегини» – 1000 л/а, 1300 пешеходов.

В ГНСУ отметили, что пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины.

"Для пересечения границы в ЕС выбирать также пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой. В настоящее время эти пункты пропуска почти пусты или загружены минимально. Их загруженность каждый час освещается на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Следите за обновлениями", — говорится в сообщении.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 18:00 6 марта:

Словацкая Республика:

«Малый Березный» – 150 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 200 л/а, 400 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 150 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 50 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Звоночная» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 37 л/а, 30 пешеходов;

«Лужанка» – 65 л/а, 80 пешеходов;

«Вилок» – 10 л/а,0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 15 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 400 л/а, 25 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 40 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряне» — 0 л/а, 0 пешеходов

«Могилев-Подольский» – 21 л/а, 5 пешеходов.

«Бронница» – 31 л/а, 0 пешеходов.