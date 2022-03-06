За сутки из Украины выехало 116 тысяч человек: какая ситуация на границах и на каких пунктах пропуска нет очередей

В настоящее время наиболее загруженными пунктами пропуска являются "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".
За минувшие сутки границу Украины на западном участке пересекло более 133 тысяч человек и более 17 тысяч авто. Прибыло в Украину за минувшие сутки 18 тысяч человек, из которых около 14 тыс. — украинцы.
Об этом информируют в МВД.
Отмечается, что за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовало почти 116 тысяч человек, из которых 85 тысяч человек выбрали для пересечения границы пункты пропуска на польском участке. В результате возникли накопления людей и автомобилей. В настоящее время наиболее загруженными пунктами пропуска являются "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".
По состоянию на 6 марта 18:00 перед пунктами пропуска с Польшей на выезд из Украины такая ситуация:
«Ягодин» – 0 л/а, 100 пешеходов;
«Устилуг» – 500 л/а, 800 пешеходов;
«Угринов» – 1300 л/а, 50 пешеходов;
«Рава-Русская» – 1000 л/а, 2000 пешеходов;
«Грушев» – 400 л/а, 1000 пешеходов;
«Смольница» – 600 л/а, 500 пешеходов;
«Краковец» – 1000 л/а, 5700 пешеходов;
«Шегини» – 1000 л/а, 1300 пешеходов.
В ГНСУ отметили, что пограничники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины.
"Для пересечения границы в ЕС выбирать также пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой. В настоящее время эти пункты пропуска почти пусты или загружены минимально. Их загруженность каждый час освещается на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Следите за обновлениями", — говорится в сообщении.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 18:00 6 марта:
Словацкая Республика:
«Малый Березный» – 150 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 200 л/а, 400 пешеходов.
«Малые Селменцы» – 150 пешеходов.
Венгрия:
«Тиса» – 50 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Звоночная» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Косино» – 37 л/а, 30 пешеходов;
«Лужанка» – 65 л/а, 80 пешеходов;
«Вилок» – 10 л/а,0 пешеходов.
Румыния:
«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Солотвино» – 15 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» – 400 л/а, 25 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» – 40 л/а, 0 пешеходов;
«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Сокиряне» — 0 л/а, 0 пешеходов
«Могилев-Подольский» – 21 л/а, 5 пешеходов.
«Бронница» – 31 л/а, 0 пешеходов.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.