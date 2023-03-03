За сутки ликвидировали еще 765 солдат: потери армии РФ перевалили за 151 тысячу

Уничтожены один самолет и один вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 3 марта 2023-го ВСУ уничтожили 151 370 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 765 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано,

танков — 3405 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,

артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,

РСЗО — 484 (+4) ед,

средства ПВО — 247 (+0) ед,

самолетов — 301 (+1) ед,

вертолетов — 289 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,

специальная техника – 230 (+0).

Напомним, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 — типа "Суперкам", 2 — "Орлан" и 4 — "Ланцет").

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