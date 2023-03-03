За сутки ликвидировали еще 765 солдат: потери армии РФ перевалили за 151 тысячу

Уничтожены один самолет и один вертолет.
С 24 февраля 2022-го по 3 марта 2023-го ВСУ уничтожили 151 370 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 765 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано,
- танков — 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,
- РСЗО — 484 (+4) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 301 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Напомним, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 — типа "Суперкам", 2 — "Орлан" и 4 — "Ланцет").
Читайте также:
- "Хлопок" под Москвой: в РФ разделились мнения о причинах инцидента
- Авиаэксперт рассказал о концентрации российских истребителей у границ Украины
- Под Авдеевкой россияне терпят колоссальные потери: "Забросают трупами нашу территорию"