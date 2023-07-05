За сутки ликвидировали около 700 оккупантов: Генштаб обновил потери армии России

Уничтожены еще 12 вражеских дронов и три танка.

По состоянию на утро 5 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 231 700 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 67 0 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 231 700 (+670) человек ликвидировано,

танков -4062 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7917 (+9) ед,

артиллерийских систем — 4288 (+36) ед,

РСЗО — 656 (+9) ед,

средства ПВО — 395 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3614 (+12),

крылатые ракеты – 1264 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6865 (+22) ед,

специальная техника – 598 (+8).

Напомним, начались 497 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Оккупанты атаковали Украину из авиации 47 раз в сутки. За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

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