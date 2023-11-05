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За сутки ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб назвал потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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За сутки ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб назвал потери РФ

По состоянию на 5 ноября 2023 уничтожено 305 тыс. оккупантов. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще восемь танков и два средства ПВО.

По состоянию на 5 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 305 090 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около – 305 090 (+990) человек,
  • танков — 5284 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 9953 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 7375 (+12) ед,
  • РСЗО — 867 (+6) ед,
  • средства ПВО — 570 (+2) ед,
  • самолетов — 322 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0),
  • крылатые ракеты — 1554 (+3),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки -1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9730 (+14) ед,
  • специальная техника — 1047 (+9)
  • Напомним, ВСУ ликвидировали российского командира казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр". Он успел поучаствовать в войнах в Афганистане и Чечне, а также охотно присоединился к так называемой "СВО".

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Дата публикации
Просмотры
684
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