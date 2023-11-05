За сутки ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб назвал потери РФ

Россияне потеряли еще восемь танков и два средства ПВО.
По состоянию на 5 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 305 090 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около – 305 090 (+990) человек,
- танков — 5284 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 9953 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 7375 (+12) ед,
- РСЗО — 867 (+6) ед,
- средства ПВО — 570 (+2) ед,
- самолетов — 322 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0),
- крылатые ракеты — 1554 (+3),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки -1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9730 (+14) ед,
- специальная техника — 1047 (+9)
- Напомним, ВСУ ликвидировали российского командира казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр". Он успел поучаствовать в войнах в Афганистане и Чечне, а также охотно присоединился к так называемой "СВО".