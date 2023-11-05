За сутки ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб назвал потери РФ

Россияне потеряли еще восемь танков и два средства ПВО.

По состоянию на 5 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 305 090 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около – 305 090 (+990) человек,

танков — 5284 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 9953 (+14) ед,

артиллерийских систем — 7375 (+12) ед,

РСЗО — 867 (+6) ед,

средства ПВО — 570 (+2) ед,

самолетов — 322 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0),

крылатые ракеты — 1554 (+3),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки -1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9730 (+14) ед,

специальная техника — 1047 (+9)

Напомним, ВСУ ликвидировали российского командира казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр". Он успел поучаствовать в войнах в Афганистане и Чечне, а также охотно присоединился к так называемой "СВО".

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