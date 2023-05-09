За сутки ликвидировано 650 россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

С 24 февраля 2022-го по 9 мая 2023-го ВСУ уничтожили 195 620 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 195 620 (+650) человек ликвидировано,

танков — 3734 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7257 (+4) ед,

артиллерийских систем — 3031 (+13) ед,

РСЗО — 554 (+0) ед,

средства ПВО — 307 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),

крылатые ракеты — 955 (+8),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед,

специальная техника – 388 (+4).

Напомним, российская армия продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые трудные бои за Бахмут и Марьинку. Всего в течение суток Силы обороны отразили 42 атаки противника.

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