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За сутки ликвидировано 650 россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
669
Время на прочтение
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За сутки ликвидировано 650 россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Уничтожена еще одна вражеская система ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 9 мая 2023-го ВСУ уничтожили 195 620   солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 3734 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7257 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 3031 (+13) ед,
  • РСЗО — 554 (+0) ед,
  • средства ПВО — 307 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),
  • крылатые ракеты — 955 (+8),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед,
  • специальная техника – 388 (+4).

Напомним, российская армия продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые трудные бои за Бахмут и Марьинку. Всего в течение суток Силы обороны отразили 42 атаки противника.

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Дата публикации
Просмотры
669
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