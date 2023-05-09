За сутки ликвидировано 650 россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожена еще одна вражеская система ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 9 мая 2023-го ВСУ уничтожили 195 620 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 195 620 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3734 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7257 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 3031 (+13) ед,
- РСЗО — 554 (+0) ед,
- средства ПВО — 307 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),
- крылатые ракеты — 955 (+8),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5969 (+11) ед,
- специальная техника – 388 (+4).
Напомним, российская армия продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые трудные бои за Бахмут и Марьинку. Всего в течение суток Силы обороны отразили 42 атаки противника.