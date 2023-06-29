За сутки ликвидировано 680 окупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

ВСУ уничтожили 27 артиллерийских систем.
Генеральный штаб ВСУ 29 июня опубликовал новые данные по потерям российских оккупантов на войне против Украины. Защитники Украины за сутки ликвидировали 680 окупантов и уничтожили много вооружений.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:
- личного состава 227 780 (+680) человек ликвидировано.
- танков ‒ 4038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
- РСЗО – 627 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 388 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+1) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),
- крылатые ракеты ‒ 1261 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6) ед,
- специальная техника – 569 (+6).
Напомним, по данным Генштаба по состоянию на утро 29 июня противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 40 боевых столкновений.
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