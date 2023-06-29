За сутки ликвидировано 680 окупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ 29 июня опубликовал новые данные по потерям российских оккупантов на войне против Украины. Защитники Украины за сутки ликвидировали 680 окупантов и уничтожили много вооружений.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава 227 780 (+680) человек ликвидировано.

танков ‒ 4038 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10) ед,

артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,

РСЗО – 627 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 388 (+1) ед,

самолетов – 315 (+1) ед,

вертолетов – 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),

крылатые ракеты ‒ 1261 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6) ед,

специальная техника – 569 (+6).

Напомним, по данным Генштаба по состоянию на утро 29 июня противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

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