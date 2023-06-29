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За сутки ликвидировано 680 окупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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За сутки ликвидировано 680 окупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Генштаб сообщил о потерях окупантов 29 июня / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожили 27 артиллерийских систем.

Генеральный штаб ВСУ 29 июня опубликовал новые данные по потерям российских оккупантов на войне против Украины. Защитники Украины за сутки ликвидировали 680 окупантов и уничтожили много вооружений.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

  • личного состава 227 780 (+680) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 4038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
  • РСЗО – 627 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 388 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+1) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),
  • крылатые ракеты ‒ 1261 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6) ед,
  • специальная техника – 569 (+6).

Напомним, по данным Генштаба по состоянию на утро 29 июня противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
267
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