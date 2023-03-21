За сутки ликвидировано 960 россиян: потери РФ армии уже перевалили за 166 тысяч

С 24 февраля 2022-го по 21 марта 2023-го ВСУ уничтожили 166 570 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 166 570 (+960) человек ликвидировано,

танков — 3552 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 6879 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2586 (+9) ед,

РСЗО — 507 (+0) ед,

средства ПВО — 270 (+0) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5428 (+12) ед,

специальная техника – 266 (+1).

Напомним, начались 391 сутки российского полномасштабного вторжения. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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