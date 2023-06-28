За сутки ликвидировано более 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 27 июня 2023 года ВСУ уничтожили 227100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 930 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава – около 227 100 (+930) человек ликвидировано,

танков — 4036 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 7847 (+13) ед,

артиллерийских систем — 4089 (+6) ед,

РСЗО — 627 (+1) ед,

средства ПВО — 387 (+1) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7),

крылатые ракеты — 1261 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6774 (+2) ед,

специальная техника – 563 (+0).

Напомним, начались 490 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Оккупанты наносят удары по населенным пунктам Украины, производят обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. На фронте продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

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