За сутки ликвидировано более 900 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожено еще одно средство ПВО.
По состоянию на утро 27 июня 2023 года ВСУ уничтожили 227100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 930 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:
- личного состава – около 227 100 (+930) человек ликвидировано,
- танков — 4036 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7847 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4089 (+6) ед,
- РСЗО — 627 (+1) ед,
- средства ПВО — 387 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6774 (+2) ед,
- специальная техника – 563 (+0).
Напомним, начались 490 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Оккупанты наносят удары по населенным пунктам Украины, производят обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. На фронте продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.