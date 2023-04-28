За сутки ликвидировано более полу тысячи россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сбиты еще шесть дронов и одно средство ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 28 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 189 460 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 189 460 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7181 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2905 (+18) ед,
- РСЗО — 543 (+1) ед,
- средства ПВО — 294 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14) ед,
- специальная техника – 353 (+1).
Напомним, в ночь на пятницу, 28 апреля, российские войска совершили очередную массированную атаку территории Украины. Около 03:00 утра по Украине начала распространяться воздушная тревога, а уже в 04:20 "покраснели" все области. ТСН.ua собрал в один материал все подробности ночного террора армии РФ.
Читайте также:
- В ОВА рассказали подробности ракетной атаки по Днепру: ПВО сбило семь ракет, но есть погибшие и раненые
- У Зеленского остро отреагировали на ракетный удар россиян по Умани: "Праздные существа" (видео)
- Ракетный удар по многоэтажке в Умани: в ОВА сообщили о погибших (видео)
- Залужный сообщил, сколько ракет и дронов сбили силы ПВО во время ночной атаки