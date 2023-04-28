За сутки ликвидировано более полу тысячи россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сбиты еще шесть дронов и одно средство ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 28 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 189 460 солдат армии русской Федерации. За сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 189 460 (+540) человек ликвидировано,

танков — 3694 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 7181 (+3) ед,

артиллерийских систем — 2905 (+18) ед,

РСЗО — 543 (+1) ед,

средства ПВО — 294 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14) ед,

специальная техника – 353 (+1).

Напомним, в ночь на пятницу, 28 апреля, российские войска совершили очередную массированную атаку территории Украины. Около 03:00 утра по Украине начала распространяться воздушная тревога, а уже в 04:20 "покраснели" все области. ТСН.ua собрал в один материал все подробности ночного террора армии РФ.

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