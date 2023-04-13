За сутки ликвидировано более полутысячи россиян: потери РФ перевалили за 180,5 тыс.

Уничтожены еще пять дронов врага.

С 24 февраля 2022-го по 13 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 180 590 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери оккупационной армии:

личного состава — около 180 590 (+540) человек ликвидировано,

танков — 3646 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 7053 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2777 (+7) ед,

РСЗО — 535 (+0) ед,

средства ПВО — 283 (+1) ед,

самолетов — 307 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5637 (+7) ед,

специальная техника – 320 (+1).

Напомним, начались 414 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника.

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