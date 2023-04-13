За сутки ликвидировано более полутысячи россиян: потери РФ перевалили за 180,5 тыс.

Уничтожены еще пять дронов врага.
С 24 февраля 2022-го по 13 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 180 590 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери оккупационной армии:
- личного состава — около 180 590 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3646 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7053 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2777 (+7) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 283 (+1) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5637 (+7) ед,
- специальная техника – 320 (+1).
Напомним, начались 414 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника.