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За сутки ликвидировано более полутысячи россиян: потери РФ перевалили за 180,5 тыс.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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За сутки ликвидировано более полутысячи россиян: потери РФ перевалили за 180,5 тыс.

Фото: Associated Press

Уничтожены еще пять дронов врага.

С 24 февраля 2022-го по 13 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 180 590 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери оккупационной армии:

  • личного состава — около 180 590 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 3646 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 7053 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2777 (+7) ед,
  • РСЗО — 535 (+0) ед,
  • средства ПВО — 283 (+1) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5637 (+7) ед,
  • специальная техника – 320 (+1).

Напомним, начались 414 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
1551
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