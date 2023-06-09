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За сутки ликвидировано более тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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За сутки ликвидировано более тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Уничтожены еще 13 ударных дронов и десять танков врага.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 213 770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ по состоянию на 9 июня 2023 года:

  • личного состава — около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков — 3901 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
  • РСЗО — 599 (+4) ед,
  • средства ПВО — 359 (+4) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
  • крылатые ракеты – 1171 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
  • специальная техника – 502 (+2).

Как сообщалось, начался 471-й день российской полномасштабной военной агрессии. Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

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Дата публикации
Просмотры
491
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