За сутки ликвидировано более тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены еще 13 ударных дронов и десять танков врага.
С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 213 770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ по состоянию на 9 июня 2023 года:
- личного состава — около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
- РСЗО — 599 (+4) ед,
- средства ПВО — 359 (+4) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
- крылатые ракеты – 1171 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
- специальная техника – 502 (+2).
Как сообщалось, начался 471-й день российской полномасштабной военной агрессии. Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.