За сутки ликвидировано еще 460 солдат РФ: потери врага перевалили за 173 тысячи

Сбиты 9 дронов врага.
С 24 февраля 2022-го по 31 марта 2023-го ВСУ уничтожили 173 360 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава — около 173 360 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3615 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6977 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2675 (+4) ед,
- РСЗО — 526 (+0) ед,
- средства ПВО — 278 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3) ед,
- специальная техника 294 (+3).
Напомним, начались 401 сутки широкомасштабной войны РФ в Украине. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Россияне за последнюю атаку запустили 9 ракет С-300 по гражданской инфраструктуре города Харьков. Кроме этого, оккупанты ударили по Украине десятью дронами. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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