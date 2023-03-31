За сутки ликвидировано еще 460 солдат РФ: потери врага перевалили за 173 тысячи

С 24 февраля 2022-го по 31 марта 2023-го ВСУ уничтожили 173 360 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава — около 173 360 (+460) человек ликвидировано,

танков — 3615 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6977 (+3) ед,

артиллерийских систем — 2675 (+4) ед,

РСЗО — 526 (+0) ед,

средства ПВО — 278 (+0) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3) ед,

специальная техника 294 (+3).

Напомним, начались 401 сутки широкомасштабной войны РФ в Украине. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Россияне за последнюю атаку запустили 9 ракет С-300 по гражданской инфраструктуре города Харьков. Кроме этого, оккупанты ударили по Украине десятью дронами. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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