За сутки ликвидировано еще 550 солдат РФ: потери врага перевалили за 176 тысяч

Уничтожено 6 вражеских дронов.
С 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 176 240 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 550 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
- танков/tanks ‒ 3629 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
- РСЗО — 532 (+4) ед,
- средства ПВО — 280 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
- специальная техника – 299 (+1).
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Напомним, РФ не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.