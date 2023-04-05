За сутки ликвидировано еще 550 солдат РФ: потери врага перевалили за 176 тысяч

С 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 176 240 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 550 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,

танков/tanks ‒ 3629 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,

РСЗО — 532 (+4) ед,

средства ПВО — 280 (+0) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,

специальная техника – 299 (+1).

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Напомним, РФ не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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