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За сутки ликвидировано еще 550 солдат РФ: потери врага перевалили за 176 тысяч

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
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За сутки ликвидировано еще 550 солдат РФ: потери врага перевалили за 176 тысяч

Фото: Associated Press

Уничтожено 6 вражеских дронов.

С 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 176 240 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 550 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков/tanks ‒ 3629 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
  • РСЗО — 532 (+4) ед,
  • средства ПВО — 280 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
  • специальная техника – 299 (+1).

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Напомним, РФ не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
645
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