За сутки ликвидировано еще 560 солдат РФ: потери врага перевалили за 174 тысячи

В частности, уничтожены еще два вражеских танка.

С 24 февраля 2022-го по 2 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 174 550 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава — около 174 550 (+560) человек ликвидировано,

танков — 3618 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 6986 (+5) ед,

артиллерийских систем — 2687 (+4) ед,

РСЗО — 527 (+0) ед,

средства ПВО — 279 (+0) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9) ед,

специальная техника – 296 (+0).

Напомним, начались 403 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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