За сутки ликвидировано еще 680 окупантов: Генштаб о новых потерях армии РФ в войне

Украинские защитники сбили еще четыре дрона.

С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 730 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,

танков — 3672 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7130 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2832 (+5) ед,

РСЗО — 539 (+0) ед,

средства ПВО — 289 (+4) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5) ед,

специальная техника – 337 (+3).

Напомним, 423 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За минувшие сутки ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

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