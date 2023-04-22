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За сутки ликвидировано еще 680 окупантов: Генштаб о новых потерях армии РФ в войне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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За сутки ликвидировано еще 680 окупантов: Генштаб о новых потерях армии РФ в войне

Ликвидирован на войне в Украине солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Украинские защитники сбили еще четыре дрона.

С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 730   солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков — 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2832 (+5) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 289 (+4) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5) ед,
  • специальная техника – 337 (+3).

Напомним, 423 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За минувшие сутки ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

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Дата публикации
Просмотры
397
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