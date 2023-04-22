За сутки ликвидировано еще 680 окупантов: Генштаб о новых потерях армии РФ в войне

Украинские защитники сбили еще четыре дрона.
С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 730 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 185 730 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 3672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7130 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2832 (+5) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 289 (+4) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5) ед,
- специальная техника – 337 (+3).
Напомним, 423 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За минувшие сутки ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.