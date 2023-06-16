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За сутки ликвидировано около 600 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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За сутки ликвидировано около 600 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 16 июня 2023 уничтожено 218 500 солдат РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 24 вражеских беспилотника.

По состоянию на утро 16 июня 2023 года ВСУ уничтожили 218 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 590 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава – около 218 500 (+590) человек ликвидировано,
  • танков — 3965 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7683 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 3812 (+19) ед,
  • РСЗО — 606 (+2) ед,
  • средства ПВО — 364 (+0) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 301 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3357 (+24),
  • крылатые ракеты – 1199 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6519 (+13) ед,
  • специальная техника – 519 (+0).

Напомним, начался 478-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Ночью против 16 июня российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине — привлекла два иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены противовоздушной обороной.

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Дата публикации
Просмотры
199
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