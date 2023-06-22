За сутки ликвидировано около 650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожен еще один российский вертолет.

По состоянию на утро 22 июня 2023 года ВСУ уничтожили 222 650 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 222 650 (+650) человек ликвидировано,

танков — 4013 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 7783 (+12) ед,

артиллерийских систем — 3941 (+21) ед,

РСЗО — 617 (+2) ед,

средства ПВО — 376 (+1) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 307 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),

крылатые ракеты – 1214 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6678 (+11) ед,

специальная техника – 539 (+0).

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 21 июня, противник нанес ракетный и 44 авиационных удара. Армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

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