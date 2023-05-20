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За сутки ликвидировано около 700 российских оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
695
Время на прочтение
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За сутки ликвидировано около 700 российских оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях России

Потери России в войне на 20 мая 2023-го составляют 202 430 человек. / Фото: gettyimages.com

Украинские защитники сбили более 30 дронов.

С 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года ВСУ уничтожили 202 430 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери русской армии:

  • личного состава — около 202 430 (+670) человек ликвидировано,
  • танков — 3781 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,
  • РСЗО — 564 (+0) ед,
  • средства ПВО — 325 (+6) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32),
  • крылатые ракеты – 1011 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,
  • специальная техника – 423 (+4).

Напомним, начался 451 день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений, самые горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

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Дата публикации
Просмотры
695
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