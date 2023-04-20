Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки ликвидировано почти 700 окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2160
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки ликвидировано почти 700 окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

Фото: Associated Press

Уничтожены десять вражеских дронов.

С 24 февраля 2022-го по 20 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 184 420 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около/ about 184 420 (+670) человек ликвидировано,
  • танков — 3667 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7120 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2825 (+6) ед,
  • РСЗО — 539 (+1) ед,
  • средства ПВО — 285 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15) ед,
  • специальная техника – 332 (+2).

Напомним, начались 421 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили более 55 атак противника.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2160
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация