За сутки ликвидировано почти 700 окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

Уничтожены десять вражеских дронов.
С 24 февраля 2022-го по 20 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 184 420 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около/ about 184 420 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3667 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7120 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2825 (+6) ед,
- РСЗО — 539 (+1) ед,
- средства ПВО — 285 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15) ед,
- специальная техника – 332 (+2).
Напомним, начались 421 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили более 55 атак противника.