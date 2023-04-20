За сутки ликвидировано почти 700 окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

С 24 февраля 2022-го по 20 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 184 420 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около/ about 184 420 (+670) человек ликвидировано,

танков — 3667 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7120 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2825 (+6) ед,

РСЗО — 539 (+1) ед,

средства ПВО — 285 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15) ед,

специальная техника – 332 (+2).

Напомним, начались 421 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили более 55 атак противника.

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