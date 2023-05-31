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За сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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За сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

По состоянию на 31 мая 2023 года ликвидировано почти 208 тысяч оккупантов РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены более 30 вражеских беспилотников.

С 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 207 910 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 3802 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 7472 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 3460 (+15) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 333 (+1) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3124 (+32),
  • крылатые ракеты – 1107 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6230 (+11) ед,
  • специальная техника – 454 (+0).

Напомним, начались 462 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

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Дата публикации
Просмотры
691
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