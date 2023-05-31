За сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

Уничтожены более 30 вражеских беспилотников.
С 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 207 910 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3802 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7472 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 3460 (+15) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 333 (+1) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3124 (+32),
- крылатые ракеты – 1107 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6230 (+11) ед,
- специальная техника – 454 (+0).
Напомним, начались 462 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.