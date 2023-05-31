За сутки ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

С 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года ВСУ уничтожили 207 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 207 910 (+470) человек ликвидировано,

танков — 3802 (+0) ед,

боевых бронированных машин — 7472 (+3) ед,

артиллерийских систем — 3460 (+15) ед,

РСЗО — 575 (+0) ед,

средства ПВО — 333 (+1) ед,

самолетов — 313 (+0) ед,

вертолетов — 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3124 (+32),

крылатые ракеты – 1107 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6230 (+11) ед,

специальная техника – 454 (+0).

Напомним, начались 462 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

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