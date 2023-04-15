За сутки ликвидировано почти пол тысячи окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

Уничтожены еще три российских танка.
С 24 февраля 2022-го по 14 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 181 550 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 181 550 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3653 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2785 (+1) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 283 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед,
- специальная техника – 324 (+3).
Напомним, армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.