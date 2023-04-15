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За сутки ликвидировано почти пол тысячи окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
389
Время на прочтение
1 мин
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За сутки ликвидировано почти пол тысячи окупантов: Генштаб о новых потерях РФ в войне

Фото: gettyimages.com

Уничтожены еще три российских танка.

С 24 февраля 2022-го по 14 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 181 550 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 181 550 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3653 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2785 (+1) ед,
  • РСЗО — 535 (+0) ед,
  • средства ПВО — 283 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед,
  • специальная техника – 324 (+3).

Напомним, армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

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Дата публикации
Просмотры
389
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