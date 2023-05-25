Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки ликвидировано пол тысячи российских оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1024
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки ликвидировано пол тысячи российских оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях России

В сутки 24 мая армия РФ потеряла еще 500 солдат. / Фото: Associated Press

Уничтожено еще 36 дронов.

С 24 февраля 2022 года по 25 мая 2023 года ВСУ уничтожили 205 260 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 205 260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 3795 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7432 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 3359 (+20) ед,
  • РСЗО — 570 (+0) ед,
  • средства ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+0) ед,
  • вертолетов — 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),
  • крылатые ракеты – 1015 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6148 (+2) ед,
  • специальная техника – 444 (+4).

Напомним, начались 456 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 28 боевых столкновений произошло на указанных участках фронта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1024
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация