За сутки ликвидировано пол тысячи российских оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях России

С 24 февраля 2022 года по 25 мая 2023 года ВСУ уничтожили 205 260 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 205 260 (+500) человек ликвидировано,

танков — 3795 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7432 (+8) ед,

артиллерийских систем — 3359 (+20) ед,

РСЗО — 570 (+0) ед,

средства ПВО — 327 (+0) ед,

самолетов — 309 (+0) ед,

вертолетов — 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),

крылатые ракеты – 1015 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6148 (+2) ед,

специальная техника – 444 (+4).

Напомним, начались 456 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 28 боевых столкновений произошло на указанных участках фронта.

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