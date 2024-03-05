За сутки минус 1070 оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Оккупанты ежедневно несут потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 марта составили 419 020 человек.
За прошедшие сутки уничтожены еще 1070 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага:
- личного состава – 419020 (+1070)
- танков – 6657 (+9)
- боевых бронированных машин – 12688 (+28)
- артиллерийских систем — 10258 (+48)
- РСЗО — 1007 (+3)
- средств ПВО – 700 (+2)
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18)
- крылатых ракет – 1917 (+1)
- кораблей и катеров — 25
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 13423 (+49)
- специальной техники — 1630 (+9)
Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.
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