За сутки минус 1070 оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 марта составили 419 020 человек.

За прошедшие сутки уничтожены еще 1070 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага:

личного состава – 419020 (+1070)

танков – 6657 (+9)

боевых бронированных машин – 12688 (+28)

артиллерийских систем — 10258 (+48)

РСЗО — 1007 (+3)

средств ПВО – 700 (+2)

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18)

крылатых ракет – 1917 (+1)

кораблей и катеров — 25

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 13423 (+49)

специальной техники — 1630 (+9)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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