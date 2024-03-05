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За сутки минус 1070 оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

За сутки минус 1070 оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты ежедневно несут потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 марта составили 419 020 человек.
За прошедшие сутки уничтожены еще 1070 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага:

  • личного состава – 419020 (+1070)
  • танков – 6657 (+9)
  • боевых бронированных машин – 12688 (+28)
  • артиллерийских систем — 10258 (+48)
  • РСЗО — 1007 (+3)
  • средств ПВО – 700 (+2)
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18)
  • крылатых ракет – 1917 (+1)
  • кораблей и катеров — 25
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13423 (+49)
  • специальной техники — 1630 (+9)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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