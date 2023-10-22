За сутки на фронте – 82 боестолкновения: где атаковали оккупанты

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
С начала суток оккупационные войска нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 "шахеда".
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 22 октября.
Украинская ПВО уничтожила управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 дрона-камикадзе. Под ударом оказались гражданские объекты в Константиновке Донецкой области.
В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ситуация на отдельных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надии Луганской области.
Противник нанес авиационные удары возле Надии, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационные удары недалеко от Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 20 атак врага.
Также противник нанес авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое Донецкой области.
На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отражены более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботино Запорожской области.
Противник нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинке, Токаревке, Понятовке, Барвинке Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ивановке, Станиславу Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.
Ответные удары
В течение суток авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск уничтожили 4 артиллерийских средства противника.
Ранее бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий назвал задачу-максимум и минимум для оккупантов.
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