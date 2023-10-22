За сутки на фронте – 82 боестолкновения: где атаковали оккупанты

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

С начала суток оккупационные войска нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 "шахеда".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 22 октября.

Украинская ПВО уничтожила управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 дрона-камикадзе. Под ударом оказались гражданские объекты в Константиновке Донецкой области.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надии Луганской области.

Село Надия на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Противник нанес авиационные удары возле Надии, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационные удары недалеко от Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 20 атак врага.

Также противник нанес авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отражены более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

Военнослужащие ВСУ на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботино Запорожской области.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Противник нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинке, Токаревке, Понятовке, Барвинке Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ивановке, Станиславу Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Ответные удары

В течение суток авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск уничтожили 4 артиллерийских средства противника.

Ранее бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий назвал задачу-максимум и минимум для оккупантов.

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