За сутки на фронте 82 боевых столкновения: какая ситуация на левобережье, Авдеевке и других горячих точках

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 10 декабря, на фронтах произошло 82 боевых столкновения. Россияне нанесли 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области.

Синьковка и Петропавловка на фронте / Фото: Deepstatemap

Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районе Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торец Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Здесь враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Новопокровское и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам.

Угледар на карте / Фото: Deepstatemap

На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон; Очаков Николаевской области.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огненное поражение противнику.

Ответные удары

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 склада боеприпасов российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что Третью штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута после почти года тяжелых боев.

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