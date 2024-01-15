За сутки на фронте – 86 жестоких боестолкновений с оккупантами: главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 15 января, на фронте произошло 86 боевых столкновений. В целом РФ нанесла 1 ракетный и 31 авиационный удар, осуществила 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки Харьковской области, где россияне безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отражены 12 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

Терны на карте / Фото: Deepstatemap

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 16 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области.

Александрополь на карте / Фото: Deepstatemap

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении противник, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Курахово, Георгиевка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов.

Украинский военный на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Запорожском направлении отбиты 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Плацдарм на Запорожском направлении / Фото: Deepstatemap

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы попали Херсон и районы населенных пунктов Берислав, Томарино, Ивановка, Никольское, Станислав Херсонской области и Днепровское, Солончаки Николаевской области.

Ситуация на левом берегу

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, 3 артиллерийских средствах и 2 радиолокационных станциях противника.

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