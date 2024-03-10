За сутки на фронте произошло 53 боестолкновения: где больше всего атаковал враг

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 10 марта, на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг нанес 3 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 69 обстрелов с РСЗО.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Россияне активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались свыше 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Лиманском направлении отражены 5 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Спорное и Раздоловка Донецкой области. Там оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Раздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ситуация на левом берегу Днепра

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Ответные удары

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают в два раза поднять зарплату военнослужащим.

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