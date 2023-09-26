За сутки на Таврическом направлении потери врага составили 176 человек - Тарнавский

Захватчики за прошедшие сутки совершили 698 обстрелов и нанесли 21 авиаудара по позициям ВСУ.

Вооруженные силы Украины в течение суток в Таврическом направлении 19 раз отражали атаки врага на свои позиции.

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Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневой задачи. За последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные — 59, раненые — 117)", — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 38 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ удалось найти слабые места в обороне россиян на юге.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Бахмутском направлении оккупационная армия РФ переместила логистическую нагрузку.

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