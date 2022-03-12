За сутки оккупационные войска 32 раза обстреливали города Луганской области: есть погибшие мирные жители

За сутки оккупационные войска 32 раза обстреливали города Луганской области: есть погибшие мирные жители

Повреждены многоэтажные и частные дома в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кременном и Золотом.

За 11 марта оккупационные войска 32 раза обстреливали города Луганщины. В результате обстрелов погибли и ранены мирные жители.

Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Повреждены многоэтажные и частные дома в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кременной и Золотом. В некоторых домах из-за обстрелов произошло возгорание. В городе Золотое вражеским огнем поврежден газопровод", — рассказали правоохранители.

Департамент коммуникаций Нацполиции Украины

Полицейские отмечают, что продолжают нести службу в усиленном режиме и фиксируют все военные преступления.

"Также вчера в течение дня совместные экипажи патрульных и сотрудников Лисичанской полиции доставили гуманитарную помощь к укрытиям, где люди скрываются от обстрелов", — добавили в полиции.

Напомним, в Черкасской области была сбита вражеская ракета.

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