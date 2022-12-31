За сутки оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии и РСЗО – есть раненые

За прошедшие сутки российские захватчики 60 раз обстреляли территорию Херсонщины, ранены два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Враг атаковал мирные населенные пункты области по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам.

Отмечается, что Херсонская армия Российской Федерации атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

Обстрелы Херсонской области

С начала освобождения Вооруженными силами Украины Херсона в ноябре россияне ежедневно терроризируют населенные пункты области.

Российская армия 24 декабря несколько часов вела обстрел Херсона. Вражеская атака была направлена на гражданские места – рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. По последним данным сообщалось, что пострадали 68 человек, а количество жертв достигло – 10 человек.

В предверии Рождества россияне еще раз обстреляли Херсон. Использовали зажигательные боеприпасы. По данным источников, вспыхнули дома, частичное разрушение крыш.

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