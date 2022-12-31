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За сутки оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии и РСЗО – есть раненые

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
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За сутки оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии и РСЗО – есть раненые

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Российские захватчики продолжают ежедневные обстрелы Херсона и области.

За прошедшие сутки российские захватчики 60 раз обстреляли территорию Херсонщины, ранены два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Враг атаковал мирные населенные пункты области по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам.

Отмечается, что Херсонская армия Российской Федерации атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

Обстрелы Херсонской области

С начала освобождения Вооруженными силами Украины Херсона в ноябре россияне ежедневно терроризируют населенные пункты области.

Российская армия 24 декабря несколько часов вела обстрел Херсона. Вражеская атака была направлена на гражданские места – рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. По последним данным сообщалось, что пострадали 68 человек, а количество жертв достигло – 10 человек.

В предверии Рождества россияне еще раз обстреляли Херсон. Использовали зажигательные боеприпасы. По данным источников, вспыхнули дома, частичное разрушение крыш.

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Дата публикации
Просмотры
177
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