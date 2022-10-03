За сутки оккупанты нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов с РСЗО — Генштаб

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 3 октября.

"Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — говорится в сводке.

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Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Генштаб сообщает, что за сутки оккупанты нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов с РСЗО.

Отмечается, что от вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодативка и Железнодорожное.

Напомним, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия покинула десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

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