За сутки оккупанты обстреляли 12 домов в Луганской области: погиб по меньшей мере один мужчина

За сутки оккупанты обстреляли 12 домов в Луганской области: погиб по меньшей мере один мужчина

В последний день апреля 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганской области. Еще 12 домов были обстреляны оккупантами, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово.

Об этом 1 мая сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. Как следствие, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще два – в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов. В Камышевахе разрушено здание сельсовета, школу и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод", — отметил он.

Гайдай подчеркнул, что в настоящее время известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь на 30 апреля в Новодружеске.

Глава области также проинформировал о текущей ситуации на фронте. После оккупации Новотошкивского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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