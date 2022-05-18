За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

Разрушениям подверглись жилые дома, школы и промышленные предприятия.

В Донецкой области за сутки полиция задокументировала 28 российских обстрелов – есть погибшие и раненые. Среди раненых – 9-летний мальчик.

Об этом сообщает Национальная полиция.

За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Железное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.

Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".

По данным полиции, больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Запорожье ВСУ поколотили оккупантов: уничтожены два десятка бойцов и 14 единиц техники.

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