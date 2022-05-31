За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть убитые и раненые

За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть убитые и раненые

За сутки российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть убитые и раненые мирные жители.

Разрушения получили 26 гражданских объектов — жилые дома, две школы, завод, аммиакопровод, критическая инфраструктура.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Славянск, Нью-Йорк, Очеретино, Орловка, Нелиповка, Нетайлово, Травневое, Закотное.

Враг обстрелял Донецкую область из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия. Под утро, когда жители спали, оккупанты нанесли авиаудар по центру Славянска, есть погибшие и травмированные.

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На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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