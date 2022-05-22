За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

За сутки россияне разрушили 58 гражданских объектов.
В течение суток российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.
Враг нанес удары по населенным пунктам: Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и "Градов".
Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ВСУ уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала.
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