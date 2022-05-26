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За сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие мирные люди

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За сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие мирные люди

Фото: Национальная полиция Украины

За сутки российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области — погибли мирные жители.

Разрушения претерпели 27 гражданских объектов — жилые дома, школа, оздоровительное учреждение, железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Враг ударил по населенным пунктам – Авдеевка, Покровск, Бахмут, Славянск, Марьинка, Николаевка, Святогорск, Лиман, Южное, Большая Новоселка, Райгородок, Сидорово, Времовка.

Российские войска били из ракетных комплексов "Искандер", реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", тяжелой артиллерии, танков. Есть погибшие и раненые гражданские жители.

Отмечается, что полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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