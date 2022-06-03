За сутки оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые мирные жители

За сутки оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые мирные жители

За сутки российские оккупанты обстреляли Донецкую область авиацией, "Ураганами" и ракетами "воздух-земля".

Под ударом оказались 17 населенных пунктов, есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушения претерпели 35 гражданских объектов — жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Бахмут, Авдеевка, Железное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка.

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"Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям. Так, в Авдеевке, выехавшие на ликвидацию пожара спасатели, попали под обстрел", — подчеркнули в МВД и добавили, что полицией и СБУ открыто уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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